Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо не верит, что Шевченко примет вызов от сборной Польши. Ситуация с Дженоа должна была научить молодого специалиста осмотрительности.

Читайте также Шевченко поссорился с Малдерой – между друзьями стали финансы и амбиции

Сабо верит, что сейчас Андрей Николаевич возьмет отпуск, чтобы обдумать провал и с новыми силами снова броситься в бой.

"Если он человек умный, то сейчас никуда не пойдет. Ему необходимо высидеть какой-то период, хорошо подумав над тем, что сделал и зачем, правильно поступил, пойдя в Дженоа, или неправильно. А уж потом, с новыми силами и свежим взглядом куда-нибудь уехать", – сказал эксперт.

Напомним, Шевченко покинул пост главного тренера Дженоа, но находится еще на контракте в генуэзском клубе. "Грифоны" не спешат расторгать с ним контракт, чтобы избежать выплаты безумной компенсации.

Во главе Дженоа Шевченко провел 11 матчей, одержал 1 победу и потерпел 7 поражений.