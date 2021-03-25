Співавтор гола у ворота збірної Франції Сергій Сидорчук розповів про поєдинок на "Стад де Франс".

Джерело: телеканал Футбол

"Думаю, можемо сприймати сьогоднішній результат, як позитивний. Взяли очко з чемпіонами світу на виїзді в такій групі – вважаю, що це добре. Було складно – важливо було перекрити середину. Вони нам забили якраз із центру. Можна сказати, що трохи недопрацювали. Вся команда терпіла… Щодо тактики, думаю, тренерський штаб виходить з того, яких футболістів має у наявності. Сьогодні нам вдалося нівелювати сильні якості суперника. Проте в таких іграх без удачі також складно", – сказав Сидорчук.

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Крім того, гравець Динамо та української національної команди розповів про вказівки тренерського штабу. "Всі знають, що у них футболісти високої якості. У нас було завдання якомога щільніше діяти позаду. Вважаю, що вдалося, за виключенням кількох моментів, які вони створили. Проте без цього ніяк", – сказав Сергій.

Також Сидорчук детальніше розповів про гол у ворота французів. "Гол? Пощастило. Андрій Миколайович казав, що буде свій момент. Ми витиснули з нього максимум. Мали ще кілька непоганих контратак, але не реалізували їх. Мабуть тому, що виконали великий об'єм роботи. В атаку було складніше вибігати", – резюмував збірник.