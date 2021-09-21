Бразильський хавбек Марлос став одним з футболістів, які прийняли українське громадянство. За словами самого футболіста, таке рішення він прийняв не лише через бажання проявити себе на національному рівні.

За словами футболіста Шахтаря, саме в Україні він побудував своє життя. Йому справді подобається тут, тому слова любові до України – це не пафосні заяви, а те, що він насправді відчуває.

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Я змінив своє громадянство, і це було не через футбол. Я зробив це, тому що я дуже по-особливому ставлюся до України. Я дійсно зробив це від щирого серця. Була б можливість повторити, я зробив би все абсолютно так само. Якби я міг народитися українцем, напевне, я б ним народився,

– сказав Марлос.

Бразилець в січні 2012 року став гравцем Металіста, а через два роки перейшов до лав донецького Шахтаря.

Українське громадянство він прийняв у 2017 році, а дебютував за "жовто-синіх" 6 жовтня того ж року у матчі відбору на ЧС-2018 проти Косова.

За Україну Марлос зіграв 26 матчів, забив 1 гол та віддав 6 результативних передач.