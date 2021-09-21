По словам футболиста Шахтера, именно в Украине он построил свою жизнь. Ему действительно нравится здесь, поэтому слова любви к Украине – это не пафосные заявления, а то, что он на самом деле чувствует.

Кстати Шевченко отказал сборной Турции: какая причина

Я сменил свое гражданство, и это было не из-за футбола. Я сделал это, потому что я очень по-особенному отношусь к Украине. Я действительно сделал это от чистого сердца. Была бы возможность повторить, я сделал бы все абсолютно так же. Если бы я мог родиться украинцем, наверное, я бы им родился,

– сказал Марлос.

Бразилец в январе 2012 года стал игроком Металлиста, а через два года перешел в ряды донецкого Шахтера.

Украинское гражданство он принял в 2017 году, а дебютировал за "желто-синих" 6 октября того же года в матче отбора на ЧМ-2018 против Косово.

За Украину Марлос сыграл 26 матчей, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.