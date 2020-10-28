У вівторок, 27 жовтня, відбулися чергові матчі Ліги чемпіонів. Українські футболісти зіграли матчі за свої клуби в цьому турнірі. Однак перемогу вдалося відсвяткувати лише одному з них.

Анатолій Трубін, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Марлос – "Шахтар"

Найбільше представництво українських футболістів в матчі Ліги чемпіонів було у грі "Шахтар" – "Інтер" у Києві. У стартовому складі "гірників" вийшло одразу четверо українців – воротар Анатолій Трубін, захисники Віктор Корнієнко та Валерій Бондар, а також півзахисник Марлос. У другому таймі на поле вийшов і захисник Микола Матвієнко.

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Щодо решти українських футболістів, то вони провели цей матч в запасі. Мова йде про воротарів Андрія Пятова та Олексія Шевченка, захисника Сергій Болбата, півзахисників Тараса Степаненка, Владислава Вакулу та Георгія Судакова, а також нападника Богдана В'юнника.

Сама гра закінчилася внічию 0:0.

Відеоогляд матчу Шахтар – Інтер

Олександр Зінченко – "Манчестер Сіті"

Зінченко зіграв у другому матчі поспіль за "Манчестер Сіті". І вперше вийшов у стартовому складі "містян" в цьому сезоні. Але відіграти весь матч не вдалося – його замінили на 68-й хвилині.

"Манчестер Сіті" ж на виїзді обіграв "Марсель", забивши три голи.

Руслан Маліновський – "Аталанта"

Натомість Маліновський знову розпочав матч "Аталанти" в запасі. Але вийшов на гру проти "Аяксу". Правда на останні 12 хвилин матчу. Відзначився тим, що вже у компенсований арбітром час отримав жовту картку.

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Сама гра закінчилася внічию 2:2. "Аталанта" врятувалася від поразки завдяки дублю Сапати у другому таймі.

Андрій Лунін – "Реал"

В запасі гру провів і Андрій Лунін. Шансів вийти на матч проти менхенгладбахської "Боруссії" у голкіпера "Реалу" було обмаль. Хоча не надто вдала гра у воротах Тібо Куртуа залишає шанс українцю.

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І його команда теж врятувалася від поразки, програючи 2:0. Правда "Реал" рятівні голи забив на 87-й та 90+3 хвилинах.