Во вторник, 27 октября, состоялись очередные матчи Лиги чемпионов. Украинские футболисты сыграли матчи за свои клубы в этом турнире. Однако победу удалось отпраздновать только одному из них.

Анатолий Трубин, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Марлос – "Шахтер"

Наибольшее представительство украинских футболистов в матче Лиги чемпионов было в игре "Шахтер" – "Интер" в Киеве. В стартовом составе "горняков" вышло сразу четверо украинцев – вратарь Анатолий Трубин, защитники Виктор Корниенко и Валерий Бондарь, а также полузащитник Марлос. Во втором тайме на поле вышел и защитник Николай Матвиенко.

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Что касается остальных украинских футболистов, то они провели этот матч в запасе. Речь идет о вратарях Андрее Пятове и Алексее Шевченко, защитнике Сергее Болбате, полузащитниках Тарасе Степаненко, Владиславе Вакуле и Георгии Судакове, а также нападающем Богдане Вьюннике.

Сама игра закончилась вничью 0:0.

Видеообзор матча Шахтер – Интер

Александр Зинченко – "Манчестер Сити"

Зинченко сыграл во втором матче подряд за "Манчестер Сити". И впервые вышел в стартовом составе "горожан" в этом сезоне. Но сыграть весь матч не удалось – его заменили на 68-й минуте.

"Манчестер Сити" же на выезде обыграл "Марсель", забив три гола.

Руслан Малиновский – "Аталанта"

Зато Малиновский снова начал матч "Аталанты" в запасе. Но вышел на игру против "Аякса". Правда, последние 12 минут матча. Отличился тем, что уже в компенсированное арбитром время получил желтую карточку.

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Сама игра закончилась вничью 2:2. "Аталанта" спаслась от поражения благодаря дублю Сапаты во втором тайме.

Андрей Лунин – "Реал"

В запасе игру провел и Андрей Лунин. Шансов выйти на матч против менхенгладбахской "Боруссии" в голкипера "Реала" было мало. Хотя не слишком удачная игра в воротах Куртуа оставляет шанс украинцу.

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И его команда тоже спаслась от поражения, проигрывая 2:0. Правда, "Реал" спасительные голы забил на 87-й и 90+3 минутах.