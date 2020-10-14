Інтуїція Андрія Шевченка не підвела у матчі проти Іспанії. Головний наставник збірної України випустив Віктора Циганкова у другому таймі, який і відзначився переможним голом для української команди. Неперевершену передачу на "динамівця" віддав екслідер "Динамо" Андрій Ярмоленко.

Протягом всього матчу Україна діяла на полі другим номером, але свій шанс підопічні Шевченка таки використали. Дисциплінована гра допомогла Україні вийти вперед у рахунку завдяки голу Віктора Циганкова, пише 24 канал.

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Циганков приніс перемогу Україні

На 76-й хвилині Ярмоленко феноменальною розрізною передачею вивів на ворота Віктора, який зіграв на випередження, не роздумуючи завдав удару повз голкіпера Де Хеа – 1:0. Українським футболістам вдалось дотримати переможний рахунок до кінця та святкувати історичний успіх для України.

Україна вперше в історії перемогла Іспанію та здобула 3 очки у груповому етапі Ліги націй УЄФА. Раніше команди провели шість очних зустрічей, в яких п'ять разів фортуна була на боці іспанців, а один раз суперники розписали бойову нічию – 2:2.

Тепер команда Шевченка посідає 3 місце в турнірній таблиці 4 групи, випереджаючи швейцарців на 4 залікових бали.

Відео голу Циганкова