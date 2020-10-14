Интуиция Андрея Шевченко не подвела в матче против Испании. Главный наставник сборной Украины выпустил Виктора Цыганкова во втором тайме, который и отметился победным голом для украинской команды. Непревзойденную передачу на "динамовца" отдал экс-лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко.

На протяжении всего матча Украина действовала на поле вторым номером, но свой шанс подопечные Шевченко таки использовали. Дисциплинированная игра помогла Украине выйти вперед в счете благодаря голу Виктора Цыганкова, пишет24 канал.

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Цыганков принес победу Украине

На 76-й минуте Ярмоленко феноменальной передачей вразрез вывел на ворота Виктора, который сыграл на опережение, не раздумывая нанес удар мимо голкипера Де Хеа – 1:0. Украинским футболистам удалось соблюсти победный счет до конца и праздновать исторический успех для Украины.

Украина впервые в истории победила Испанию и получила 3 очка в групповом этапе Лиги наций УЕФА. Ранее команды провели шесть очных встреч, в которых пять раз фортуна была на стороне испанцев, а один раз соперники расписали боевую ничью – 2:2.

Теперь команда Шевченко занимает 3 место в турнирной таблице 4 группы, опережая швейцарцев на 4 зачетных балла.

Видео гола Цыганкова