Космолот – це найбільше онлайн-казино України. За дворічну історію роботи проект встиг зарекомендувати себе серед гравців, обрости сіткою з топових ігрових провайдерів, а також зібрати колекцію з більш ніж півтори тисячі ігор.

Сайт казино простий та інтуїтивно зрозумілий: це дозволяє новачкам освоїтися без головного болю, а досвідченим гравцям без проблем перейти до своїх улюблених ігор. Спочатку візуальна складова Космолота була заточена під тематику космосу. З недавнього часу казино почало відходити від подібної практики, надаючи перевагу більш абстрактним елементам дизайну.

Нижче ми розглянемо особливості казино Космолот, його сильні і слабкі сторони, проведемо невеликий тест і зробимо короткі висновки, розширити які для себе зможе кожен.

Вітальний бонус

Одна з "фішок" Космолот – це акційний Вітальний пакет, який казино пропонує новим користувачам до першого депозиту. Так, в стандартну пропозицію входять 5 000 гривень на бонусний рахунок і 500 безкоштовних обертань, мінімальний депозит – 100 гривень. Існує також VIP-пропозиція: 15 000 гривень і 1 500 обертань при депозиті від 2 000 гривень.

Казино ретельно стежить за своєю репутацією: переважна більшість виплат проходить протягом декількох годин. В окремих випадках користувачеві завжди приходить на допомогу цілодобова служба підтримки.

Доступні регіони

Космолот від початку – український проєкт, який був розроблений виключно для України. Всі фінансові операції казино проводить в гривні або гривневому еквіваленті. Однак ніщо не заважає гравцям користуватися послугами Космолот і в низці інших країн. Крім України, сайт казино доступний на території:

Росії;

Казахстану;

Білорусі;

Польщі;

Німеччині;

Чехії;

США;

Великобританії;

Швеції;

Нідерландів;

Італії;

Угорщини;

Франції;

Литви;

Іспанії;

При спробі зайти на сайт Космолот з інших регіонів ви, ймовірно, зіштовхнетеся з низкою труднощів. Важливо також зазначити, що для поповнення ігрового рахунку і виведення виграних коштів гравцеві необхідно підтвердити свою особистість, а також мати платіжну карту українського банку.

Доступні методи оплати

Незважаючи на те, що Космолот проводить усі фінансові операції в українській гривні, гравцям доступні безліч способів поповнення та виведення коштів. Ігровий рахунок цього казино можна поповнити за допомогою карт Visa та MasterCard, в додатках ПриватБанку Приват24, через ApplePay та GooglePay, а також через термінал. Хороша новина чекає користувачів криптовалют – Космолот приймає платежі в біткойнах.

Важливо згадати, що виводити виграшні кошти можливо лише на ту карту, з якої гравець поповнив рахунок. Ця необхідність продиктована системою безпеки казино. Вона створена для того, щоб зловмисники, навіть отримавши доступ до вашого ігрового акаунту, не змогли заволодіти вашими грошима.

Доступні провайдери

Космолот – одне з небагатьох онлайн-казино на пострадянському просторі, яке працює виключно з легальними провайдерами. Адміністрація сервісу турбується про власну репутацію, тому вибирає партнерів з чітко позначеним RTP і багаторічною історією на ринку. Багато з них регулярно проводять турніри за своїми ігор, призовий фонд яких може виростати до декількох сотень тисяч євро. Серед ігрових провайдерів на Космолот доступні наступні:

TVBet;

Playson;

Quickspin;

Booongo;

Novomatic;

Platipus;

Bet2Tech;

AGames;

Microgaming;

2 By 2;

BTG;

Triple Edge Studios;

Just For The Win;

Rabcat;

Igrosoft;

BGaming;

EGT;

Spinomenal;

GoldenRace;

Red Tiger;

Yggdrasil;

BetSoft;

Booming Games;

Evolution Gaming;

Cyberslot;

Belatra;

Fugaso;

Megajack;

Atronic;

Unicum;

Habanero;

Leander.

Крім десятків ігрових провайдерів, загальна кількість ігор яких на Космолот перевалила за добрі п'ятнадцять сотень, сам сервіс також створив кілька ігор: Space X, Cosmo Loto, Cosmo Scatch і Зірви Банк. Згідно зі статистикою, вони користуються значною популярністю серед старожилів казино.

Тест-драйв Космолот

Щоб перевірити казино, ми зареєстрували акаунт і підтвердили особу гравця. Процес верифікації зайняв близько 2 годин. Потім ми поповнили ігровий рахунок на 2 000 гривень, після чого сайт запропонував забрати Вітальний пакет: 15 000 на бонусний рахунок і 1 500 обертань. Через 11 днів гри і два додаткових поповнення на 1 500 і 1 700 гривень, нам вдалося відіграти вейджер на бонуси. Тестовий висновок на суму 12 000 гривень був розбити на два платежі: по 5 000 і 7 000 гривень, на Visa і MasterCard відповідно.

Виведення коштів на першу карту зайняло близько 3 годин, на другу – менше ніж годину. Це дозволяє зробити наступні висновки: платіжна система Космолот надійна, що дуже важливо. Приємним бонусом до надійності виявилася швидкість виплати: на території СНД за швидкістю виплат гравцям Космолот показує один з найкращих результатів.

На своєму сайті Космолот неодноразово заявляє, що безпека клієнтів – їх топ-пріоритет. Пройшовши систему верифікації акаунту, а також протестувавши дві платіжні системи, ми схильні цьому вірити.

Висновки

Казино Космолот, хоч і не надто давно на ринку, але міцно закріпило за собою статус лідера ніші в Україні. Адміністрація сайту досить вибіркова в виборі ігрових провайдерів і партнерів: в першу чергу Космолот звертає увагу на репутацію, як свою, так і чужу.

Колекцію ігор цього казино можна назвати однією з найбільших в регіоні. У той час, коли інші сервіси з послугами казино можуть похвалитися набором в 300-400 ігрових автоматів, Космолот пропонує своїм клієнтам понад 1 500 опцій.

Казино регулярно проводить змагання серед своїх гравців, на яких розігруються колосальні для ринку суми. Крім того, широкий і бонусний асортимент: всім новачкам Космолот пропонує до 15 000 гривень на бонусний рахунок і 1 500 спінів. У недавньому ж великому фестивалі казино за кілька тижнів і зовсім роздало гравцям 1 000 000 безкоштовних обертань.

Методи оплати Космолот підходять як користувачам айфонів, так і користувачам телефонів на Андроїд. Гравцям також доступні системи Visa і MastrerCard, поповнення з термінала і поповнення з криптовалютного гаманця. Казино заявляє про повний загальний середній час виплати до 24 годин, але, як показав тест, все відбувається значно швидше.