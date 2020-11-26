Космолот – это крупнейшее онлайн-казино Украины. За двухлетнюю историю работы проект успел зарекомендовать себя среди игроков, обрасти сеткой из топовых игровых провайдеров, а также собрать коллекцию из более чем полутора тысяч игр.

Сайт казино просто и интуитивно понятен: это позволяет новичкам освоиться без головной боли, а опытным игрокам без проблем перейти к своим любимым играм. Изначально визуальная составляющая Космолота была заточена под тематику космоса. С недавнего времени казино начало отходить от подобной практики, предпочитая более абстрактные элементы дизайна.

Ниже мы рассмотрим особенности казино Космолот, его сильные и слабые стороны, проведем небольшой тест и сделаем краткие выводы, расширить которые для себя сможет каждый.

Приветственный бонус

Одна из "фишек" Космолот – это акционный Приветственный пакет, который казино предлагает новым пользователям к первому депозиту. Так, в стандартное предложение входят 5 000 гривен на бонусный счет и 500 бесплатных вращений, минимальный депозит – 100 гривен. Существует также VIP-предложение: 15 000 гривен и 1 500 вращений при депозите от 2 000 гривен.

Казино тщательно следит за собственной репутацией: подавляющее большинство выплат проходит в течение нескольких часов. В отдельных случаях пользователю всегда приходит на помощь круглосуточная служба поддержки.

Доступные регионы

Космолот изначально – это украинский проект, который был разработан исключительно для Украины. Все финансовые операции казино проводит в гривне или гривневом эквиваленте. Однако ничто не мешает игрокам пользоваться услугами Космолот и в ряде других стран. Помимо Украины, сайт казино доступен на территории:

России;

Казахстана;

Беларуси;

Польши;

Германии;

Чехии;

США;

Великобритании;

Швеции;

Нидерландов;

Италии;

Венгрии;

Франции;

Литвы;

Испании;

При попытке зайти на сайт Космолот из других регионов вы, вероятно, столкнетесь с рядом трудностей. Важно также отметить, что для пополнения игрового счета и вывода выигранных средств игроку необходимо подтвердить свою личность, а также иметь платежную карту украинского банка.

Доступные методы оплаты

Несмотря на то, что Космолот проводит все финансовые операции в украинской гривне, игрокам доступно множество способов пополнения и вывода средств. Игровой счет этого казино можно пополнить с помощью карт Visa и MasterCard, в приложении ПриватБанка Приват24, через ApplePay и GooglePay, а также через терминал. Хорошая новость ждет пользователей криптовалют – Космолот принимает платежи в Bitcoin.

Важно упомянуть, что вывод выигранных средств возможен только на ту карту, с которой игрок пополнял свой счет. Эта необходимость продиктована системой безопасности казино. Она создана для того, чтобы злоумышленники, даже получив доступ к вашему игровому аккаунту, не смогли завладеть вашими деньгами.

Доступные провайдеры

Космолот – одно из немногих онлайн-казино на постсоветском пространстве, которое работает исключительно с легальными провайдерами. Администрация сервиса печется о собственной репутации, потому выбирает партнеров с четко обозначенным RTP и многолетней историей на рынке. Многие из них регулярно проводят турниры по своим играм, призовой фонд которых может вырастать до нескольких сотен тысяч евро. Среди игровых провайдеров на Космолот доступны следующие:

TVBet;

Playson;

Quickspin;

Booongo;

Novomatic;

Platipus;

Bet2Tech;

AGames;

Microgaming;

2 By 2;

BTG;

Triple Edge Studios;

Just For The Win;

Rabcat;

Igrosoft;

BGaming;

EGT;

Spinomenal;

GoldenRace;

Red Tiger;

Yggdrasil;

BetSoft;

Booming Games;

Evolution Gaming;

Cyberslot;

Belatra;

Fugaso;

Megajack;

Atronic;

Unicum;

Habanero;

Leander.

Помимо десятков игровых провайдеров, общее количество игр которых на Космолот перевалило за добрых пятнадцать сотен, сам сервис также создал несколько игр: Space X, Cosmo Loto, Cosmo Scatch и Сорви Банк. Согласно статистике, они пользуются значительной популярностью среди старожилов казино.

Тест-драйв Космолот

Чтобы проверить казино, мы зарегистрировали аккаунт и подтвердили личность игрока. Процесс верификации занял около 2 часов. Затем мы пополнили игровой счет на 2 000 гривен, после чего сайт предложил забрать Приветственный пакет: 15 000 на бонусный счет и 1 500 вращений. Спустя 11 дней игры и два дополнительных пополнения на 1 500 и 1 700 гривен, нам удалось отыграть вейджер на бонусы. Тестовый вывод на сумму 12 000 гривен был разбить на два платежа: по 5 000 и 7 000 гривен, на Visa и MasterCard соответственно.

Вывод средств на первую карту занял около 3 часов, на вторую – без малого час. Это позволяет сделать следующие выводы: платежная система Космолот надежна, что очень важно. Приятным бонусом к надежности оказалась скорость выплаты: на территории СНГ по скорости выплат игрокам Космолот показывает одни из лучших результатов.

На своем сайте Космолот неоднократно заявляет, что безопасность клиентов – их топ-приоритет. Пройдя систему верификации аккаунта, а также протестировав две платежные системы, мы склонны этому верить.

Выводы

Казино Космолот хоть и не слишком давно на рынке, но прочно закрепило за собой статус лидера ниши в Украине. Администрация сайта весьма избирательна в выборе игровых провайдеров и партнеров: в первую очередь Космолот обращает внимание на репутацию, как свою, так и чужую.

Коллекцию игр этого казино можно назвать одной из самых обширных в регионе. В то время, когда другие сервисы с услугами казино могут похвастаться набором в 300-400 игровых автоматов, Космолот предлагает своим клиентам более 1 500 опций.

Казино регулярно проводит соревнования среди своих игроков, на которых разыгрываются колоссальные для рынка суммы. Помимо того, широк и бонусный ассортимент: всем новичкам Космолот предлагает до 15 000 гривен на бонусный счет и 1 500 спинов. В недавнем же крупном фестивале казино за несколько недель и вовсе раздало игрокам 1 000 000 бесплатных вращений.

Методы оплаты Космолот подходят как пользователям Айфонов, так и пользователям телефонов на Андроид. Игрокам также доступны системы Visa и MastrerCard, пополнение с терминала и пополнение с криптовалютного кошелька. Казино заявляет о среднем времени выплаты до 24 часов, но, как показал тест, все происходит значительно быстрее.