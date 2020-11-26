Как работает Космолот: обзор популярного онлайн-казино Украины
Космолот – это крупнейшее онлайн-казино Украины. За двухлетнюю историю работы проект успел зарекомендовать себя среди игроков, обрасти сеткой из топовых игровых провайдеров, а также собрать коллекцию из более чем полутора тысяч игр.
Сайт казино просто и интуитивно понятен: это позволяет новичкам освоиться без головной боли, а опытным игрокам без проблем перейти к своим любимым играм. Изначально визуальная составляющая Космолота была заточена под тематику космоса. С недавнего времени казино начало отходить от подобной практики, предпочитая более абстрактные элементы дизайна.
Ниже мы рассмотрим особенности казино Космолот, его сильные и слабые стороны, проведем небольшой тест и сделаем краткие выводы, расширить которые для себя сможет каждый.
Приветственный бонус
Одна из "фишек" Космолот – это акционный Приветственный пакет, который казино предлагает новым пользователям к первому депозиту. Так, в стандартное предложение входят 5 000 гривен на бонусный счет и 500 бесплатных вращений, минимальный депозит – 100 гривен. Существует также VIP-предложение: 15 000 гривен и 1 500 вращений при депозите от 2 000 гривен.
Казино тщательно следит за собственной репутацией: подавляющее большинство выплат проходит в течение нескольких часов. В отдельных случаях пользователю всегда приходит на помощь круглосуточная служба поддержки.
Доступные регионы
Космолот изначально – это украинский проект, который был разработан исключительно для Украины. Все финансовые операции казино проводит в гривне или гривневом эквиваленте. Однако ничто не мешает игрокам пользоваться услугами Космолот и в ряде других стран. Помимо Украины, сайт казино доступен на территории:
- России;
- Казахстана;
- Беларуси;
- Польши;
- Германии;
- Чехии;
- США;
- Великобритании;
- Швеции;
- Нидерландов;
- Италии;
- Венгрии;
- Франции;
- Литвы;
- Испании;
При попытке зайти на сайт Космолот из других регионов вы, вероятно, столкнетесь с рядом трудностей. Важно также отметить, что для пополнения игрового счета и вывода выигранных средств игроку необходимо подтвердить свою личность, а также иметь платежную карту украинского банка.
Доступные методы оплаты
Несмотря на то, что Космолот проводит все финансовые операции в украинской гривне, игрокам доступно множество способов пополнения и вывода средств. Игровой счет этого казино можно пополнить с помощью карт Visa и MasterCard, в приложении ПриватБанка Приват24, через ApplePay и GooglePay, а также через терминал. Хорошая новость ждет пользователей криптовалют – Космолот принимает платежи в Bitcoin.
Важно упомянуть, что вывод выигранных средств возможен только на ту карту, с которой игрок пополнял свой счет. Эта необходимость продиктована системой безопасности казино. Она создана для того, чтобы злоумышленники, даже получив доступ к вашему игровому аккаунту, не смогли завладеть вашими деньгами.
Доступные провайдеры
Космолот – одно из немногих онлайн-казино на постсоветском пространстве, которое работает исключительно с легальными провайдерами. Администрация сервиса печется о собственной репутации, потому выбирает партнеров с четко обозначенным RTP и многолетней историей на рынке. Многие из них регулярно проводят турниры по своим играм, призовой фонд которых может вырастать до нескольких сотен тысяч евро. Среди игровых провайдеров на Космолот доступны следующие:
- TVBet;
- Playson;
- Quickspin;
- Booongo;
- Novomatic;
- Platipus;
- Bet2Tech;
- AGames;
- Microgaming;
- 2 By 2;
- BTG;
- Triple Edge Studios;
- Just For The Win;
- Rabcat;
- Igrosoft;
- BGaming;
- EGT;
- Spinomenal;
- GoldenRace;
- Red Tiger;
- Yggdrasil;
- BetSoft;
- Booming Games;
- Evolution Gaming;
- Cyberslot;
- Belatra;
- Fugaso;
- Megajack;
- Atronic;
- Unicum;
- Habanero;
- Leander.
Помимо десятков игровых провайдеров, общее количество игр которых на Космолот перевалило за добрых пятнадцать сотен, сам сервис также создал несколько игр: Space X, Cosmo Loto, Cosmo Scatch и Сорви Банк. Согласно статистике, они пользуются значительной популярностью среди старожилов казино.
Тест-драйв Космолот
Чтобы проверить казино, мы зарегистрировали аккаунт и подтвердили личность игрока. Процесс верификации занял около 2 часов. Затем мы пополнили игровой счет на 2 000 гривен, после чего сайт предложил забрать Приветственный пакет: 15 000 на бонусный счет и 1 500 вращений. Спустя 11 дней игры и два дополнительных пополнения на 1 500 и 1 700 гривен, нам удалось отыграть вейджер на бонусы. Тестовый вывод на сумму 12 000 гривен был разбить на два платежа: по 5 000 и 7 000 гривен, на Visa и MasterCard соответственно.
Вывод средств на первую карту занял около 3 часов, на вторую – без малого час. Это позволяет сделать следующие выводы: платежная система Космолот надежна, что очень важно. Приятным бонусом к надежности оказалась скорость выплаты: на территории СНГ по скорости выплат игрокам Космолот показывает одни из лучших результатов.
На своем сайте Космолот неоднократно заявляет, что безопасность клиентов – их топ-приоритет. Пройдя систему верификации аккаунта, а также протестировав две платежные системы, мы склонны этому верить.
Выводы
Казино Космолот хоть и не слишком давно на рынке, но прочно закрепило за собой статус лидера ниши в Украине. Администрация сайта весьма избирательна в выборе игровых провайдеров и партнеров: в первую очередь Космолот обращает внимание на репутацию, как свою, так и чужую.
Коллекцию игр этого казино можно назвать одной из самых обширных в регионе. В то время, когда другие сервисы с услугами казино могут похвастаться набором в 300-400 игровых автоматов, Космолот предлагает своим клиентам более 1 500 опций.
Казино регулярно проводит соревнования среди своих игроков, на которых разыгрываются колоссальные для рынка суммы. Помимо того, широк и бонусный ассортимент: всем новичкам Космолот предлагает до 15 000 гривен на бонусный счет и 1 500 спинов. В недавнем же крупном фестивале казино за несколько недель и вовсе раздало игрокам 1 000 000 бесплатных вращений.
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