Збірна України з футболу зіштовхнулася з проблемою – в Німеччини одразу чотири гравці здали позитивний тест на коронавірус. Тож їх одразу відправили на самоізоляцію.

Інфікованими футболістами виявилися Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков, Віктор Коваленко та Сергій Сидорчук. Також позитивний тест на коронавірус – у менеджера збірної Вадима Комардіна.

Тож постало питання їх повернення з Німеччини по домах. Адже на гру проти Швейцарії вони теж не відправляться.

Як запевнили в Українській асоціації футболу, після узгодження всіх деталей, пов’язаних із медичним протоколом, для гравців організували чартерний рейс. Його виліт запланований на неділю, 15 листопада.

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І якщо гравці "Динамо" та "Шахтаря" з менеджером збірної повернуться до Києва, то Ярмоленко полетить одразу до Англії. "Вест Хем" звернувся до УАФ з прохання, щоб футболіст вилетів одразу до Лондона, щоб футболісту не довелося проходити карантин і в Україні, і в Англії.