Сборная Украины по футболу столкнулась с проблемой – в Германии сразу четыре игрока сдали положительный тест на коронавирус. Поэтому их сразу отправили на самоизоляцию.

Инфицированными футболистами оказались Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко и Сергей Сидорчук. Также положительный тест на коронавирус – у менеджера сборной Вадима Комардина.

Поэтому встал вопрос их возвращения из Германии по домам. Ведь на игру против Швейцарии они тоже не отправятся.

Как заверили в Украинской ассоциации футбола, после согласования всех деталей, связанных с медицинским протоколом, для игроков организовали чартерный рейс. Его вылет запланирован на воскресенье, 15 ноября.

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И если игроки "Динамо" и "Шахтера" с менеджером сборной вернутся в Киев, то Ярмоленко полетит сразу в Англию. "Вест Хэм" обратился к УАФ с просьбой, чтобы футболист вылетел сразу в Лондон, чтобы футболисту не пришлось проходить карантин и в Украине, и в Англии.