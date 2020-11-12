Головний наставник збірної України Андрій Шевченко прокоментував поразку у товариському матчі проти Польщі. Тренер задоволений грою своїх підопічних та наголосив, що не потрібно робити з цього результату особливу драму.

Український наставник поділився своїми враженнями від гри на післяматчевій пресконференції, повідомляє УАФ. Єдине чим фахівець залишився незадоволеним за підсумками гри – це результат та реалізація моментів.

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За його словами, команда показала гідний футбол, більш домінувала на полі, але не вистачало завершального удару у стадії атаки.

Ми припустилися двох помилок і дуже сильно за них були покарані. Це футбол. Не потрібно робити із цього особливої драми. Я задоволений грою й футболістами. Якщо прибрати результат, то я назву цю гру позитивною для нас із точки зору команди,

– сказав Шевченко.

Ця гра принесла багато інформації для роздумів тренерському штабу.

"Ми намагалися збалансувати склад, як і Польща. Хтось провів 45 хвилин, хтось узагалі не грав. На нас попереду чекають важливі поєдинки. Товариська гра дала достатньо інформації обом тренерам, що головне. Не бачу сенсу давати по матчу якусь загальну оцінку. Для мене це позитивний поєдинок по віддачі, структурі та організації гри", – запевнив тренер збірної України.

На запитання про помилку Андрія Луніна у моменті першого голу Польщі Шевченко повністю підтримав 21-річного голкіпера. Андрій – талановитий воротар, який грає у футбольному гранді, де отримає мало ігрової практики. Тому тренерський штаб вирішив дати шанс воротарю "Реала", який він майже сповна використав.

Андрій Миколайович додав, що якість поля не зовсім відповідала рівню, необхідному для швидкої гри його підопічних. Швидше за все, це й стало причиною помилки Луніна, у якого зрізався м'яч. Окрім тієї помилки, 44-річний наставник залишився задоволений грою голкіпера українських володінь.