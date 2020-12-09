Українська асоціація футболу сподівається на перегляд технічної поразки в матчі 6-го туру Ліги націй.

УАФ надіслала офіційну заяву в Спортивний суд Лозанни щодо технічної поразки збірної України в матчі 6-го туру Ліги націй проти Швейцарії, повідомляє офіційна сторінка відомства.

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"Позиція Української асоціації футболу була однозначною ще до отримання повного тексту документу – ми будемо оскаржувати рішення Апеляційного комітету УЄФА в Лозанні, адже вважаємо, що не всім нашим аргументам було надано належну оцінку під час розгляду справи", – сказав генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.

Зазначимо, що українська сторона залучила найкращих фахівців у галузі спортивного права з Іспанії та Швейцарії, а також заручилася допомогою Асоціації правників України.

Після ознайомлення із заявою УАФ CAS має призначити дату розгляду справи. Нагадаємо, що через технічну поразку Україна понизилася у Лізі націй до дивізіону В.