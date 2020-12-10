Специально к Международному дню футбола полузащитник сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко озвучил свои рецепты успеха в игре миллионов.

В специальной подборке Александр Зинченко сформировал ключевые правила успеха, которых он сам придерживается в своей карьере – сообщает УАФ. Читайте также Швейцария – Украина: УАФ направила заявление в Спортивный арбитражный суд Всегда верить в себя и свою мечту. Совершенству нет предела. Нужно всегда развиваться, расти и становиться лучше, чем ты есть сегодня. Если хочешь достичь высоких целей, нужно все делать вдумчиво, и тренироваться тоже. Чтобы достичь того, о чем мечтаешь, всегда надо быть готовым чем-то пожертвовать. Важно правильно расставлять свои приоритеты. И самое главное – не бояться ошибаться, потому что ошибки делают нас только сильнее. Конечно, есть известная мудрость о том, что умные учатся на чужих ошибках, но я убежден, что стоит учиться на собственных, ведь пропустив ситуацию через себя ты получаешь полное понимание на будущее.