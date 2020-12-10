Как достичь успеха в футболе: Александр Зинченко раскрыл 5 главных правил
Специально к Международному дню футбола полузащитник сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко озвучил свои рецепты успеха в игре миллионов.
В специальной подборке Александр Зинченко сформировал ключевые правила успеха, которых он сам придерживается в своей карьере – сообщает УАФ.
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- Всегда верить в себя и свою мечту.
- Совершенству нет предела. Нужно всегда развиваться, расти и становиться лучше, чем ты есть сегодня.
- Если хочешь достичь высоких целей, нужно все делать вдумчиво, и тренироваться тоже.
- Чтобы достичь того, о чем мечтаешь, всегда надо быть готовым чем-то пожертвовать. Важно правильно расставлять свои приоритеты.
- И самое главное – не бояться ошибаться, потому что ошибки делают нас только сильнее. Конечно, есть известная мудрость о том, что умные учатся на чужих ошибках, но я убежден, что стоит учиться на собственных, ведь пропустив ситуацию через себя ты получаешь полное понимание на будущее.
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