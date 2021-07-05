Як діти зустрічали футболістів після Євро: милі відео, які зроблять ваш день
Джерело:Інстаграм телеканалів Футбол
Збірна України повернулася додому після вильоту з Євро-2020. І якщо футболісти та "жовто-сині" фанати були не проти затриматися, то діти гравців мають іншу думку.
Болюча поразка від Англії з рахунком 0:4 сильно вдарила по настрою наших хлопців. Покращити моральний стан футболістів допоможуть рідні стіни, а особливо – діти.
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Малеча Сергія Сидорчука, Руслана Маліновського, Романа Яремчука та інших гравців надзвичайно щаслива, що тато приїхав додому та може приділити їй час.
Зазначимо, що після вильоту з Євро-2020 футболісти збірної України матимуть трішки часу побути з сім'єю, після чого вирушать зі своїми командами на збори для підготовки до нового сезону.
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