Болезненное поражение от Англии со счетом 0:4 сильно ударило по настроению наших ребят. Улучшить моральное состояние футболистов помогут родные стены, а особенно – дети.

Интересно Макаренко рассказал, что сказал Шевченко команде после разгрома от Англии на Евро-2020

Дети Сергея Сидорчука, Руслана Малиновского, Романа Яремчука и других игроков чрезвычайно счастливы, что папа приехал домой и может уделить им время.

Отметим, что после вылета из Евро-2020 футболисты сборной Украины будут иметь немного времени побыть с семьей, после чего отправятся со своими командами на сборы для подготовки к новому сезону.

Для просмотра всех видео листайте в сторону