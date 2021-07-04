Євген Макаренко вийшов на поле за рахунку 0:4, тож жодного тиску футболіст не відчував. Разом з тим навіть за такої ситуації він хотів бути корисним команді.

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Також гравець відкрив секрет, що сказав команді Андрій Шевченко після вильоту з турніру.

Хлопці засмучені. Так вилітати з Євро ніхто не хотів. Це великий рахунок для вильоту і для такої стадії. Що казав Шевченко? Тренерський штаб подякував нам за весь турнір, за виконану роботу з 15 травня. Сказав, що ми повинні пишатися тими результатами і тією грою, яку ми показали упродовж турніру, – сказав Макаренко.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Євро-2020 Україна програла Англії з рахунком 0:4.