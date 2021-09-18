Репліка Андрія Шевченка "Не треба тут сміятися, синку. Мені не смішно." перед матчем зі збірною Іспанії, в якому Україна перемогла, стала хітом мережі. Віталій Миколенко, до якого звертався Шевченко, чудово пам'ятає цей епізод.

Як розповів захисник Динамо, звернення Шевченка його налякало. Втім, футболіст відзначив, з підтримкою дисципліни у команді Андрій Миколайович проблем не мав.

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Я злякався, чесно. Дуже переживав за гру. Може, це Андрій Миколайович на фарт так зробив, він перед Португалією нам "напхав" з Караваєвим, і ми виграли. Так само вийшло з Іспанією,

– розповів Миколенко.

Нагадаємо, після того збірна України в Києві перемогла Іспанію з рахунком 1:0. Переможний гол на свій рахунок записав Віктор Циганков.