На думку спортивного журналіста Сергія Тищенка, рішення про відсутність Маліновського на матчі проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини яскраво демонструють рівень Петракова. На жаль, не з найкращого боку.

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Якщо тренер не знає, як використовувати найкращого асистента Серії А, основного футболіста Аталанти, футболіста, який грає в ЛЧ, то кваліфікація такого спеціаліста не дуже висока. Ситуація із Зінченком десь схожа. Петраков не знає, що з ним робити. Тільки це не переросло в конфронтацію поки,

– пише Тищенко.

Також журналіст навів приклад збірної Словенії, яка попри наявність у складі зірок не може потрапити на жоден великий турнір.

Він додав, що Маліновський спокійно гратиме в Серії А і без збірної України, а от для "жовто-синіх" ця втрата може стати критичною та позбавити путівок на ЧС-2022.