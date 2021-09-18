Как рассказал защитник Динамо, обращение Шевченко его напугало. Впрочем, футболист отметил, что с поддержкой дисциплины в команде Андрей Николаевич проблем не имел.

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Я испугался, честно. Очень переживал за игру. Может, это Андрей Николаевич на фарт так сделал, он перед Португалией нам "напихал" с Караваевым, и мы выиграли. Так же получилось с Испанией,

– рассказал Мыколенко.

Напомним, после этого сборная Украины в Киеве победила Испанию со счетом 1:0. Победный гол на свой счет записал Виктор Цыганков.