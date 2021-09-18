"У футболі рівня національних збірних значення має тільки результат! Олександр Петраков, не викликавши Руслана Маліновського на найближчі матчі проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини, показав, що не готовий іти на компроміси і добровільно відмовився від послуг одного із найсильніших українських футболістів сучасності", – вважає коментатор.

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Вацко не розуміє вчинок головного тренера, хоча покладається на його вибір.

На жаль, наша по-футбольному багата на таланти, але так само по-футбольному скупа на можливості країна, не може похвалитися великою кількістю футболістів високого класу. І розкидатися такими – величезна розкіш, на мій погляд. Але Петраков зробив свій вибір. Зробив свою ставку. І які б оціночні судження ми всі зараз не висували б, правда буде однією. Досягне Петраков результату без Малиновського – буде на коні. Не досягне – опиниться, як казав колись Андрій Ярмоленко, під конем. А ми всі – без чемпіонату світу 2022, – написав Вацко.

Нагадаємо, що у списку Петракова на жовтневі матчі "синьо-жовтих" не виявилося прізвища одного з лідерів команди Руслана Маліновського.