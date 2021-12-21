Фахівець не хоче "висмикувати" футболістів з обойми Руслана Ротаня. Вони потребують ігрової практики та борються за путівку у фінальну частину чемпіонату Європи. Для успішного результату потрібен лише найсильніший склад.

До речі За мене просили найсильніші футболісти країни, – Петраков розповів, як позбувся приставки "в.о."

"Не буду якихось палиць у колеса вставляти. Викличу когось, коли я побачу, що людина готова. Не просто приїхати потренуватися, подихати повітрям національної збірної, побути у колективі – це неправильно.

Щоб приїхати до збірної, людина має заслужити своєю грою у молодіжній збірній, у національному чемпіонаті, у єврокубках", – вважає Петраков.

Нагадаємо, нещодавно тренер повідомляв, що очікує на допомогу Мудрика у матчах плей-офф відбору на ЧС-2022. Раніше Михайло міг похизуватися лише грою за "молодіжку".