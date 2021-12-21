Специалист не хочет "выдергивать" футболистов из обоймы Руслана Ротаня. Они нуждаются в игровой практике и борются за путевку в финальную часть чемпионата Европы. Для успешного результата требуется только самый сильный состав.

Кстати За меня просили сильнейшие футболисты страны, – Петраков рассказал, как лишился приставки "и.о."

"Не буду каких-то палок в колеса вставлять. Вызову кого-нибудь, когда я увижу, что человек готов. Не просто приехать потренироваться, подышать воздухом национальной сборной, побыть в коллективе – это неправильно.

Чтобы приехать в сборную, человек должен заслужить своей игрой в молодежной сборной, национальном чемпионате, в еврокубках", – считает Петраков.

Напомним, недавно тренер сообщал, что ожидает помощи Мудрыка в матчах плей-офф отбора на ЧМ-2022. Раньше Михаил мог похвастаться только игрой за "молодежку".