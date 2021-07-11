"Повернення в Італію? Мені дуже приємно бути тут, я би хотів подякувати італійським вболівальникам, які підтримали нас під час чемпіонату Європи. Було приємно бачити майже заповнений стадіон у Римі", – сказав Шевченко.

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Також Андрій Миколайович сказав, що вважає Італію своїм другим домом: "Це країна, яка дала мені дуже багато. Ці люди у моєму серці. Дякую за все".

Шевченко зізнався, що роздумує над тим, що колись зможе очолити якийсь клуб.

Я провів п’ять років у збірній України, тепер треба спокійно оцінити наше майбутнє. Я хотів би тренувати клуб.

Крім того, український тренер розповів про свою поведінку у відносинах з командою: "Ви бачите мою хорошу версію, та краще не знати погану (сміється). У цій роботі інколи доводиться бути таким. Мене надихнув великий майстер Лобановський. Згодом, звичайно, Карло Анчелотті, Моурінью. Це чудові тренери, які багато виграли".