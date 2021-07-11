"Возвращение в Италию? Мне очень приятно находиться здесь, я хотел бы поблагодарить итальянских болельщиков, которые поддержали нас во время чемпионата Европы. Было приятно видеть почти заполненный стадион в Риме", – сказал Шевченко.

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Также Андрей Николаевич сказал, что считает Италию своим вторым домом: "Это страна, которая дала мне очень много. Эти люди в моем сердце. Спасибо за все".

Шевченко признался, что размышляет над тем, что когда-то сможет возглавить какой-то клуб.

Я провел пять лет в сборной Украины, теперь надо спокойно оценить наше будущее. Я хотел бы тренировать клуб.

Кроме того, украинский тренер рассказал о своем поведении в отношениях с командой: "Вы видите мою хорошую версию, но лучше не знать плохую (смеется). В этой работе иногда приходится быть таким. Меня вдохновил великий мастер Лобановский. Впоследствии, конечно, Карло Анчелотти, Моуринью. Это замечательные тренеры, которые много выиграли".