Боси турецького Фенербахче зуміли переконати українського вінгера Андрія Ярмоленка приєднатись до їхнього клубу.

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В Андрія ще рік діє угода з Вест Хемом, але лондонці дали зрозуміти футболісту, що не проти попрощатися. Також повідомляється, що в новому клубі Ярмоленко зароблятиме 3 мільйони євро на рік, в той час як Вест Хем платив йому 6 мільйонів.

Минулий сезон для Андрія був не надто вдалим, через травму він взяв участь в 24 матчах, в яких забив 3 голи та віддав 5 результативних передач.

На Євро-2020 Ярмоленко забив 2 голи та віддав одну результативну передачу. Саме натхненна гра на континентальній першості привернула до нього увагу турецьких грандів.