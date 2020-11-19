Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от отмены матча 6-го тура Лиги наций против Швейцарии.

"Мы были готовы играть, у нас было достаточное количество игроков с негативными тестами для этого. Решение принимала власть Люцерна. Теперь будем ждать решения УЕФА. Никакой нашей вины здесь нет. Мы все понимали ситуацию, в которую попали. Последнее, что я мог себе представить – что могут отменить матч.

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Проблемы по прибытии в Испанию и Швейцарию? Мне бы хотелось, чтобы совсем иначе все это было, если есть какое-то уважение. Некоторые моменты были. Как встречают гостей, команду – это было неправильно.

Спасибо ребятам за проявленную устойчивость, за продемонстрированное желание, за те умения. Мы взяли 6 очков, играя с лучшими командами мира. У нас были прекрасные матчи, я остался очень доволен этим турниром и ребятами. Очень много новичков сыграли на достойном уровне. Всем желаю скорейшего выздоровления.

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Как выходить из этой ситуации? Я еще раз вам повторяю: есть орган, который будет с этим разбираться. Мы сделали все для того, чтобы этот матч состоялся ", – рассказал руководитель сборной в эфире официального YouTube-канала УАФ.