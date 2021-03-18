Я не Доннарума: Трубін різко відреагував на порівняння із зіркою
Голкіпер Шахтаря та збірної України Анатолій Трубін не любить порівнянь. Футболісту подобається творити власну історію.
Джерело:TMW
В Італії 19-річного голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна називають "українським Доннаруммою". Самому футболісту таке порівняння не надто подобається.
Цікаво Яремчук – у топі найдорожчих футболістів чемпіонату Бельгії
"На мене це не впливає. Доннарумма – це Доннарумма, Трубін – це Трубін. Я – не український Доннарумма, я не хто інший, як український Трубін", – прокоментував він.
Нагадаємо, цієї зими Трубіна пов'язували із трансфером у міланський Інтер. Молодий голкіпер потіснив з основи Андрія Пятова та зіграв 21 матч, в 11 з яких зберіг свої ворота "сухими". Портал Transfermarkt оцінює Трубіна у 7 мільйонів євро.
Сьогодні Шахтар зіграє з Ромою матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи. У першому протистоянні "гірники" у Римі поступилися з рахунком 0:3.
Поділитися новиною