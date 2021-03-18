Голкипер Шахтера и сборной Украины Анатолий Трубин не любит сравнений. Футболисту нравится творить собственную историю.

В Италии 19-летнего голкипера Шахтера Анатолия Трубина называют "украинским Доннаруммой". Самому футболисту такое сравнение не слишком нравится.

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"На меня это не влияет. Доннарумма – это Доннарумма, Трубин – это Трубин. Я – не украинский Доннарумма, я не кто иной, как украинский Трубин", – прокомментировал он.

Напомним, этой зимой Трубина связывали с трансфером в миланский Интер. Молодой голкипер потеснил из основы Андрея Пятова и сыграл 21 матч, в 11 из которых сохранил свои ворота "сухими". Портал Transfermarkt оценивает Трубина в 7 миллионов евро.

Сегодня Шахтер сыграет с Ромой матч 1/8 финала Лиги Европы. В первом противостоянии "горняки" в Риме уступили со счетом 0:3.