На предматчевой пресс-конференции, посвященной поединку Шахтера и Реала в Лиге чемпионов, наставник мадридцев оценил перспективы вратаря сборной Украины Андрея Лунина в своей команде.

Зинедин Зидан не скупился на комплименты для украинского кипера. "Я очень доволен Андреем Луниным и его работой. Он выдерживает динамику основной команды и хорошо тренируется", – сказал наставник мадридцев.

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"Он просто должен быть готов сыграть в любой момент, выйти на поле и показать себя", – отметил Зидан во время пресс-конференции.

Во вторник, 1 декабря, на "Олимпийском" Реал встретится с Шахтером в поединке Лиги чемпионов. Начало противостояния - в 19:55.