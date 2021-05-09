Я давно поїхав з України: Тащи не збирається грати в українському чемпіонаті

Нападник корейського Пхохан Стілерс Борис Тащи розповів про свій зв'язок з батьківщиною. Футболіст не бачить свого професійного майбутнього вдома.

За словами форварда, в Україну він приїжджає лише заради родини, а майбутнє у плані кар'єри він тут не розглядає.

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"Я вже давно поїхав з України. У футбольному плані якось Україна далеко від мене, приїжджаю туди лише у відпустку до своїх рідних. Тому Україну в плані кар'єри не розглядав.

В Україні зараз буваю рідко. В основному лише влітку. Востаннє був в Одесі на Дні народженні у сестри. Взимку відпустку в основному проводив в Європі. Зараз, у зв'язку з коронавірусом, стало складніше пересуватися на тривалі відстані. Найчастіше виходить, що батьки гостюють у нас", – розповів Тащи.

Тащи запам'ятався виступами у німецькому Санкт-Паулі. Взимку на правах вільного агента він перейшов у Пхохан Стілерс.