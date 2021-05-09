По словам форварда, в Украину он приезжает только ради семьи, а будущее в плане карьеры он здесь не рассматривает.

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"Я уже давно уехал из Украины. В футбольном плане как-то Украина далеко от меня, приезжаю туда только в отпуск к своим родным. Поэтому Украину в плане карьеры не рассматривал.

В Украине сейчас бываю редко. В основном только летом. Последний раз был в Одессе на Дне рождении у сестры. Зимой отпуск в основном проводил в Европе. Сейчас, в связи с коронавирусом, стало сложнее передвигаться на длительные расстояния. Чаще всего получается, что родители гостят у нас", – рассказал Тащи.

Тащи запомнился выступлениями в немецком Санкт-Паули. Зимой на правах свободного агента он перешел в Пхохан Стилерс.