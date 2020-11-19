Среди игроков и делегации сборной Украины, которые вчера прибыли в Киев из-за отмены матча 6-го тура Лиги наций против Швейцарии, больных на COVID-19 не обнаружили.

Вчера, 18 ноября, сразу по прибытии в Украину все члены украинской делегации сдали ПЦР-тесты на COVID-19, сообщает официальный сайт УАФ.

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Тестирование проводили специалисты лаборатории, которая сертифицирована УЕФА в Украине. После обработки тестов Украинской ассоциации футбола сообщили, что все результаты негативные.

Негативный результат и у Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса, чьи тесты в Швейцарии показали положительный результат, хотя они переболели COVID-19 и не могли заразиться повторно за такой короткий промежуток времени.Напомним, матч 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина был отменен в связи с тем, что врач швейцарского кантона Люцерн поместил сборную Украины на карантин из-положительных тестов в трех игроков украинской команды. Как отмечает УАФ, в Швейцарии отказались делать повторное тестирование футболистам и членам делегации, в которых были отрицательные результаты.

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В результате УЕФА отменил матч, хотя дал разрешение на его проведение, а в расположении сборной было как минимум 13 игроков с отрицательным результатом, как того требует регламент соревнований.