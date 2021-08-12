Все заради Реброва: УАФ готова знову відкласти рішення і залишати збірну України без тренера
Сьогодні, 12 травня, мало відбутися засідання виконкому УАФ, на якому мали призначити нового головного тренера збірної України. Відомство вперто чекає на Реброва та відкладає рішення.
Спочатку УАФ обіцяла призначити наступника Андрія Шевченка 9 серпня. Згодом президент футбольної асоціації Андрій Павелко анонсував перенесення рішення на 12 серпня, тобто на четвер.
Цікаво Шалена компенсація за Реброва: УАФ готова заплатити мільйон євро шейхам
Причиною таких "каруселей" з датою призначення керманича збірної э переговори Сергія Реброва з Аль-Айном. Саме він – пріоритетна кандидатура, і заради нього УАФ готова чекати і далі.
Джерела повідомляють, що новою датою призначення головного тренера збірної стало 17 серпня. Функціонери сподіваються, що до цього часу проблему Реброва з клубом із Еміратів вдасться владнати.
Якщо шейхи не відпустять українського фахівця, то команду очолить Олександр Петраков, який вигравав юнацький чемпіонат світу, або Олексій Михайличенко.
Кваліфікаційні матчі чемпіонату світу-2022 в Катарі проти Казахстану та Франції збірна України проведе 1 та 4 вересня.Реброву очолити збірну заважають жадібні агенти – вони не хочуть повертати гроші шейхам