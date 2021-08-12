Сначала УАФ обещала назначить преемника Андрея Шевченко 9 августа. Впоследствии президент футбольной ассоциации Андрей Павелко анонсировал перенос решения на 12 августа, то есть на четверг.

Интересно Безумная компенсация за Реброва: УАФ готова заплатить миллион евро шейхам

Причиной таких "каруселей" с датой назначения тренера сборной являются переговоры Сергея Реброва с Аль-Айном. Именно он – приоритетная кандидатура, и ради него УАФ готова ждать и дальше.

Источники сообщают, что новой датой назначения главного тренера сборной стало 17 августа. Функционеры надеются, что к этому времени проблему Реброва с клубом из Эмиратов удастся уладить.

Если шейхи не отпустят украинского специалиста, то команду возглавит Александр Петраков, который выигрывал юношеский чемпионат мира, или Алексей Михайличенко.

Квалификационные матчи чемпионата мира-2022 в Катаре против Казахстана и Франции сборная Украины проведет 1 и 4 сентября.