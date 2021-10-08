Колишній хавбек збірної України Денис Олійник, який зараз грає у Фінляндії, добре знайомий з нашим суперником. За словами футболіста, матч буде вкрай непростим.

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На своєму полі фіни діють дуже агресивно, а статистика останніх матчів свідчить про те, що обіграти Суомі в гостях – завдання "із зірочкою".

Окрім того, Україна через травми втратила декількох провідних гравців, що ще більше ускладнює ситуацію.

Фіни у своїй звичайній манері будуть терпіти, чекати свого шансу. Для України в цій ситуації вкрай бажано забити, і якомога швидше. Тоді буде легше в подальшому, адже суперник змушений буде відкриватися. Думаю, хто першим заб'є, той на 99% виграє цей матч,

– сказав Олійник.

Україна та Фінляндія мають у своєму активі по 5 очок, але у фінів ще є матч у запасі. Завтра гра розпочнеться о 19:00.