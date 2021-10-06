Колишній хавбек збірної України Андрій Полунін вважає, що обговорювати тренерські рішення – просто неприпустимо. Саме тренер несе відповідальність за результат, тому його рішення – закон.

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Я взагалі не розумію цієї дискусії, мені вона абсолютно незрозуміла. Свого часу, коли я виступав в Бундеслізі за Нюрнберг, а Віктор Скрипник за Вердер, бувало, що нас теж не викликали в збірну, але ніхто не плакав,

– зазначив Полунін.

Нагадаємо, через травму у табір збірної не зміг приїхати Олександр Зінченко. Окрім того, пошкодження отримав і Віталій Буяльський. Відповідно, наразі у центрі збірної України доволі помітні втрати.

9 жовтня "жовто-сині" зіграють на виїзді проти Фінляндії, а 12 числа приймуть Боснію та Герцеговину.