Футболісти Легії не лише важко тренуються, щоб здобути чергове чемпіонство. Вони також вміють весело і яскраво проводити вільний час.

У Поливаний понеділок тренувальна база Легії перетворилася на справжнє поле битви. Щоправда, зброєю стали кульки з водою.

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Український оборонець Артем Шабанов спершу спостерігав за діями своїх одноклубників, а потім сам приєднався до битви. Підбадьорював гравців і тренерський штаб.

До слова, Шабанов перейшов до польського колективу на правах оренди з Динамо до літа 2021-го. У футболці Легії він провів вже 7 матчів.