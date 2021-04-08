Футболисты Легии не только усердно тренируются, чтобы завоевать очередное чемпионство. Они также усеют весело и ярко проводить свободное время.

В Поливальный понедельник тренировочная база Легии превратилась в настоящее поле битвы. Правда, оружием стали шарики с водой.

Интересно Лидер сборной Малиновский – лучший игрок Аталанты в марте

Украинский защитник Артем Шабанов сначала наблюдал за действиями своих одноклубников, а затем сам присоединился к битве. Подбадривал игроков и тренерский штаб.

К слову, Шабанов перешел в польский коллектив на правах аренды с Динамо до лета 2021-го. В футболке Легии он провел уже 7 матчей.