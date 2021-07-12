Маленький фанат збірної Англії Джордж Кембриджський відвідав фінал континентальної першості. На поєдинок між Англією та Італією 7-річний принц прийшов разом з татом Вільямом та мамою Кейт.

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Гол "Трьох левів" на другій хвилині матчу викликав у хлопчика неймовірну радість, його мила реакція швидко розлетілася мережею.

Втім, наприкінці матчу Джорджу довелося пережити гірке розчарування. Його команда у серії пенальті була не надто вправна та поступилася Італії.

Хлопчик стійко прийняв удар, за що отримав сотні схвальних коментарів. "Він – це вся Англія зараз", – підписана фотографія у твіттері сім'ї.

Нагадаємо, у фіналі Євро-2020 Англія програла Італії у серії післяматчевих пенальті.