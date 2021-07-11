Футбольний журналіст та інсайдер повідомляє про те, що найближчим часом ван Гал підпише контракт з нідерландською асоціацією KNVB. Тривалість дії договору становитиме 2 роки.

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Попередні дві спроби Луї у збірній були суперечливими. Вперше він очолив національну команду у 2000 році, однак не зумів вивести її на чемпіонат світу-2002. Друге пришестя датоване липнем 2012-го. Тоді під керівництвом ван Гала збірна не просто вийшла на Мундіаль-2014, а й завоювала там бронзову медаль. Після цього наставник залишив роботу.

Також Луї ван Гал успішно працював у Аяксі (виграв Лігу чемпіонів) та Барселоні (вигравав Прімеру та Суперкубок УЄФА). Крім того, нідерландський тренер завойовував локальні трофеї з Баварією та Манчестер Юнайтед (після прощання з англійським клубом у травні 2016-го ван Гал заявив, що завершує тренерську кар'єру).

Нагадаємо, що на Євро-2020 Нідерланди очолював Франк де Бур. Стартувала команда на турнірі з перемоги над Україною (3:2), однак припинила боротьбу в 1/8 фіналу – поразка Чехії (0:2).