На думку Костюка, Мілан для Шевченка – другий дім, тому саме ця команда дозволить йому відчути себе щасливим. Окрім того, у фахівця європейський менталітет переможця, що пасує амбіціям клубу.

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Він там рідна людина, там його всі дуже люблять. І для нього це теж рідна країна, друга після України. Там, мені здається, буде легко йому працювати. Андрій виріс уже в плані знань. Мені здається, італійський чемпіонат – та першість, де він може себе якнайкраще проявити,

– вважає Костюк.

Нагадаємо, 1 серпня Шевченко оголосив про заверення контракту з УАФ. Згодом сам фахівець зібрав журналістів та повідомив, що хотів продовжити роботу зі збірною, але не отримав пропозиції продовжити співпрацю.

Раніше лунали чутки, що в послугах Шевченка зацікавлений шотландський Селтік.