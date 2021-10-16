По мнению Костюка, Милан для Шевченко – второй дом, поэтому именно эта команда позволит ему почувствовать себя счастливым. Кроме того, у специалиста европейский менталитет победителя, что подходит амбициям клуба.

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Он там родной человек, там его все очень любят. И для него это тоже родная страна, вторая после Украины. Там, мне кажется, будет легко ему работать. Андрей вырос уже в плане знаний. Мне кажется, итальянский чемпионат – то первенство, где он может себя лучше проявить,

– считает Костюк.

Напомним, 1 августа Шевченко объявил о заверення контракта с УАФ. Впоследствии сам специалист собрал журналистов и сообщил, что хотел продолжить работу со сборной, но не получил предложения продолжить сотрудничество.

Ранее звучали слухи, что в услугах Шевченко заинтересован шотландский Селтик.