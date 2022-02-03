Олександр Алієв – уродженець Росії, він навіть досі має російський паспорт. Втім, він вважає себе громадянином України, хоча про російсько-українську війну говорити не хоче.

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Він стверджує, що воєнний конфлікт жодним чином на нього не вплинув. Колишній футболіст пам'ятає, як захищав кольори національної збірної України та співав гімн, тримаючи руку на серці, але не проти деякий час пожити у Москві.

Якби я був мільйонером, поїхав би у Москву, пожив трохи, покайфував, але там треба дуже багато грошей. Що мені робити там, чим займатися? У мене все тут – друзі, діти, все тут,

– сказав Алієв.

Нагадаємо, Олександр Алієв завершив професійну кар'єру футболіста 6 років тому. Деякий час виступав за аматорські клуби, але згодом припинив грати й на цьому рівні.

У колишньої зірки є тренерська ліцензія, але наразі він не отримував пропозицій очолити якийсь клуб.