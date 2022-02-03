По мнению бывшего тренера Динамо и сборной Украины Йожефа Сабо, вызов Милевского в команду по мини-футболу – неправильное решение. Футболист уже имел шанс реализовать свой потенциал, но потерял его из-за собственной безответственности.

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Ничего догнать невозможно! Я дважды брал Милевского и Алиева на сборы с Динамо, но они пьяницы и алкоголики! К тому же не соблюдали никакие режимы. Ну, как мы можем выставлять Милевского, как пример молодежи?

– возмущается Сабо.

По мнению специалиста, национальная команда по мини-футболу от приглашения Милевского получит только проблемы и репутационные риски. Он не в восторге от "паркетного" футбола, но в шоке от решения федерации.

Напомним, в сентябре 2021 года Артем Милевский завершил игровую карьеру. Последним клубом для футболиста стал Мынай.