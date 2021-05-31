Він покаже себе на Євро: Шевченко назвав футболіста, який має здивувати на чемпіонаті Європи

Наставник "жовто-синіх" назвав підопічного, від якого очікує яскравої гри на Євро-2020.
На думку Шевченка, захисник Динамо Віталій Миколенко має яскраво проявити себе на континентальній першості.
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"Хто нові українські таланти? Миколенко молодий і володіє відмінними якостями. Він покаже себе на Євро.
Він може грати в Італії, він виступав дуже добре. Якщо добре зіграє на Євро, зверне на себе увагу", – зазначив Шевченко.
У футболці збірної Миколенко встиг зіграти 14 матчів та віддати 1 результативну передачу.Євро-2020: Шевченко назвав збірну, з якою не хотів би зустрітися на турнірі