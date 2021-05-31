На думку наставника "жовто-синіх", найбільш небажаним суперником для його команди є збірна Італії.

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"Збірна Італії – відмінна команда. Одні з тих, хто може виграти Євро. Для нас було б великим успіхом вийти з групи, але я б не хотів зустрітися з Італією. У цієї команди відмінний склад і дуже хороший тренер", – вважає Шевченко.

Нагадаємо, Євро-2020 розпочнеться вже 11 червня. На стадії групового етапу Україна зіграє з Нідерландами, Північною Македонією та Австрією.

Італія гратиме у групі A, де суперниками "Скуадри адзурри" стануть Швейцарія, Туреччина та Уельс.