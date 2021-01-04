Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал трансферные слухи вокруг универсала Манчестер Сити Александра Зинченко.

Известный агент Дмитрий Селюк убежден, что Манчестер Сити может обойтись и без Зинченко, а постоянное "сватовство" украинца в другие клубы пока ни к чему не привело. Об этом он рассказал порталу Советский спорт.

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"Зинченко уже много лет куда-то сватают: то один клуб хочет его в аренду, то другой, но никто почему-то не берет. Он никогда не был игроком основы Манчестер Сити. Он всегда был на подхвате, если кто-то травму получит, например, Мэнди.

Зинченко играет левого защитника, хотя иногда Гвардиола ставит его на другие позиции, но на этой позиции его страхуют центральные или опорные, если он убегает вперед. Сильно на этой позиции навредить сложно. Без Зинченко команда точно может обойтись.

В командах в стиле Бернли ему будет трудно. Это у Сити у него классные, технические партнеры, а в Бернли нужно много работать в защите, сражаться и выносить мяч вперед", – сказал Селюк.

Отметим, недавно в СМИ появилась информация о том, что в услугах Зинченко заинтересован римский Лацио