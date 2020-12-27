Він не українець, – Есеола жорстко відповів про зіркового нападника збірної України
Форвард Кайрата Адерінсола Есеола не вважає форварда Шахтаря Жуніора Мраєса українцем попри громадянство.
На думку Есеоли, форвард збірної Жуніор Мораєс не українець, адже не розмовляє українською. Про це він розповів у інтерв'ю Отдушивдушу.
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Найкращий форвард України? Думаю, Яремчук. Саме як дев'ятка, гадаю, він найсильніший. Мораєс? Не можу сказати, що він українець. Він жодного слова українською не знає, – сказав Есеола.
Також форвард розповів, чи готовий на виклик у збірну.
"Вважаю, що цього року я не заслужив виклику в збірну України, але в минулому році, я гадаю, що заслужив хоча б на виклик. Як мені весь час говорять, що чемпіонат Казахстану – не той, який дивляться. І по ньому не можна робити якісь висновки.
Відштовхуючись від слів головного тренера, то він сказав, що футболіст повинен грати в топ-3, або в європейському чемпіонаті. Але я ж не можу критикувати тренерів, у них своє бачення, може, не підходжу під схему", – додав 29-річний футболіст.
Нагадаємо, Есеола народився в Житомирі, перебував в системі київського Динамо, грав за Арсенал-Київ та Зірку. Кольори Кайрата захищає з 2018 року.
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