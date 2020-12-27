Форвард Кайрата Адерінсола Есеола не вважає форварда Шахтаря Жуніора Мраєса українцем попри громадянство.

На думку Есеоли, форвард збірної Жуніор Мораєс не українець, адже не розмовляє українською. Про це він розповів у інтерв'ю Отдушивдушу.

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Найкращий форвард України? Думаю, Яремчук. Саме як дев'ятка, гадаю, він найсильніший. Мораєс? Не можу сказати, що він українець. Він жодного слова українською не знає, – сказав Есеола.

Також форвард розповів, чи готовий на виклик у збірну.

"Вважаю, що цього року я не заслужив виклику в збірну України, але в минулому році, я гадаю, що заслужив хоча б на виклик. Як мені весь час говорять, що чемпіонат Казахстану – не той, який дивляться. І по ньому не можна робити якісь висновки.

Відштовхуючись від слів головного тренера, то він сказав, що футболіст повинен грати в топ-3, або в європейському чемпіонаті. Але я ж не можу критикувати тренерів, у них своє бачення, може, не підходжу під схему", – додав 29-річний футболіст.

Нагадаємо, Есеола народився в Житомирі, перебував в системі київського Динамо, грав за Арсенал-Київ та Зірку. Кольори Кайрата захищає з 2018 року.